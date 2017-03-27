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16:31 (мск), источник: РИА Новости

Пресс-секретарь иркутского губернатора опроверг сообщения о его кончине

В администрации Иркутской области опровергли утверждения в СМИ о якобы кончине губернатора Сергея Левченко, он находится в Москве с рабочим визитом.

«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко жив. Находится с рабочим визитом в Москве. Здоровье в порядке», — сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ирина Алашкевич.

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