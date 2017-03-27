Пресс-секретарь иркутского губернатора опроверг сообщения о его кончине
В администрации Иркутской области опровергли утверждения в СМИ о якобы кончине губернатора Сергея Левченко, он находится в Москве с рабочим визитом.
В администрации Иркутской области опровергли утверждения в СМИ о якобы кончине губернатора Сергея Левченко, он находится в Москве с рабочим визитом.
«Губернатор Иркутской области Сергей Левченко жив. Находится с рабочим визитом в Москве. Здоровье в порядке», — сообщила в понедельник РИА Новости