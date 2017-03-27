Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
Президент России Владимир Путин на встрече с
Президент России Владимир Путин на встрече с
«Мне бы очень хотелось с вами обсудить ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, по некоторым внешним признакам мы видим некоторое даже обострение», — сказал Путин.
В тоже время Путин выразил уверенность, что грядущие президентские выборы в Сербии будут проведены «на высоком уровне». Российский лидер пожелал «успеха действующей власти» и заявил, что «как бы ни развивалась политическая ситуация» у Кремля «нет сомнения» в том, что отношения между Россией и Сербией будут развиваться «позитивно», «в духе дружбы», «который характеризует» отношения Москвы и Белграда.
В Сербии 2 апреля планируются проведение президентских выборов. Действующим президентом является Томислав Николич. Он имеет право избираться на второй пятилетний срок.
В октябре 2016 года в Черногории прошли парламентские выборы. После проведения выборов стало известно о том, что были задержаны 12 граждан Сербии, которые, как заявили власти Черногории, планировали диверсии.
В ноябре черногорская прокуратура сообщила, что группа, в которую входили граждане Сербии и России, хотели убить
В международный розыск были объявлены два россиянина — Эдуард Широков и Владимир Попов. Как полагает следствие, они создали преступную группу, чтобы совершить покушение на премьера, и поручили лидеру националистической организации «Сербские волки» Александру Синджеличу организовать беспорядки в ночь выборов.
В Кремле «категорически» отрицают причастность к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории, заявлял
По его мнению, ее цель — не допустить вхождение республики в Евросоюз. Он отметил, что Балканский регион — «крайне неспокойный», и там может «произойти всплеск за очень короткое время», а «из-за некоторых безответственных действий» могут вспыхнуть конфликты.
Большинство стран Балканского полуострова не являются членами ЕС за исключением Болгарии, Хорватии и Греции. Сербия подала заявку на членство в Европейский союз в 2009 году. Через три года страна получила статус кандидата.