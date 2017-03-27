Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мне бы очень хотелось с вами обсудить ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, по некоторым внешним признакам мы видим некоторое даже обострение», — сказал Путин.

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В тоже время Путин выразил уверенность, что грядущие президентские выборы в Сербии будут проведены «на высоком уровне». Российский лидер пожелал «успеха действующей власти» и заявил, что «как бы ни развивалась политическая ситуация» у Кремля «нет сомнения» в том, что отношения между Россией и Сербией будут развиваться «позитивно», «в духе дружбы», «который характеризует» отношения Москвы и Белграда.



В Сербии 2 апреля планируются проведение президентских выборов. Действующим президентом является Томислав Николич. Он имеет право избираться на второй пятилетний срок. В октябре 2016 года в Черногории прошли парламентские выборы. После проведения выборов стало известно о том, что были задержаны 12 граждан Сербии, которые, как заявили власти Черногории, планировали диверсии.

В ноябре черногорская прокуратура сообщила, что группа, в которую входили граждане Сербии и России, хотели убить премьер-министр Черногории Мило Джукановича и планировали провести в стране государственный переворот. Черногорский прокурор Миливойе Катни заявил, что к попытке госпереворота причастна Россия. В международный розыск были объявлены два россиянина — Эдуард Широков и Владимир Попов. Как полагает следствие, они создали преступную группу, чтобы совершить покушение на премьера, и поручили лидеру националистической организации «Сербские волки» Александру Синджеличу организовать беспорядки в ночь выборов. В Кремле «категорически» отрицают причастность к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — сказал он.

Как заявлял в марте глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, Россия проводит политику дестабилизации обстановки в Сербии