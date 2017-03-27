Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"У меня ком в горле": Фадеев высказался о горе Максаковой
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
1195-летие Ирины Антоновой
14События недели в фотографиях
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
16:06 (мск), источник: РБК

Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Сербии Александром Вучичем в Москве заявил, что заметил обострение ситуации в Балканском регионе, и предложил обсудить этот вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мне бы очень хотелось с вами обсудить ситуацию в регионе, потому что, как нам представляется, по некоторым внешним признакам мы видим некоторое даже обострение», — сказал Путин.

Читайте также
Премьер-министр Сербии решил баллотироваться в президенты

В тоже время Путин выразил уверенность, что грядущие президентские выборы в Сербии будут проведены «на высоком уровне». Российский лидер пожелал «успеха действующей власти» и заявил, что «как бы ни развивалась политическая ситуация» у Кремля «нет сомнения» в том, что отношения между Россией и Сербией будут развиваться «позитивно», «в духе дружбы», «который характеризует» отношения Москвы и Белграда.

В Сербии 2 апреля планируются проведение президентских выборов. Действующим президентом является Томислав Николич. Он имеет право избираться на второй пятилетний срок.

В октябре 2016 года в Черногории прошли парламентские выборы. После проведения выборов стало известно о том, что были задержаны 12 граждан Сербии, которые, как заявили власти Черногории, планировали диверсии.

Читайте также
Прокурор Черногории заявил об участии «российских органов» в перевороте

В ноябре черногорская прокуратура сообщила, что группа, в которую входили граждане Сербии и России, хотели убить премьер-министр Черногории Мило Джукановича и планировали провести в стране государственный переворот. Черногорский прокурор Миливойе Катни заявил, что к попытке госпереворота причастна Россия.

В международный розыск были объявлены два россиянина — Эдуард Широков и Владимир Попов. Как полагает следствие, они создали преступную группу, чтобы совершить покушение на премьера, и поручили лидеру националистической организации «Сербские волки» Александру Синджеличу организовать беспорядки в ночь выборов.

В Кремле «категорически» отрицают причастность к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — сказал он.

Как заявлял в марте глава комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер, Россия проводит политику дестабилизации обстановки в Сербии

По его мнению, ее цель — не допустить вхождение республики в Евросоюз. Он отметил, что Балканский регион — «крайне неспокойный», и там может «произойти всплеск за очень короткое время», а «из-за некоторых безответственных действий» могут вспыхнуть конфликты.

Большинство стран Балканского полуострова не являются членами ЕС за исключением Болгарии, Хорватии и Греции. Сербия подала заявку на членство в Европейский союз в 2009 году. Через три года страна получила статус кандидата.

Комментарии
1
спринт лото
Для гейропы с пиндосами православная Сербия , которая не желает принимать гейропейские ценности( за исключением не многих проплаченных), как кость в горле. Потому и беснуются и боятся в гейропе российского влияния на Сербию и на Балканы вообще.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кремль бессилен что-либо изменить»: эксперт об итогах митинга
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
РФ запросила брифинг в СБ ООН в связи с действиями США в Мосуле
Глава британского МИД Борис Джонсон отменил свой визит в Москву
В регионах начались протесты дальнобойщиков против «Платона»
Из берлинского музея Боде похитили золотую монету весом в 100 кг
В Тихом океане у Аляски произошло землетрясение
Спорт
ЧМ-2018: Германия, Польша и Англия — одной ногой в России Напрямую на ЧМ-2018 попадают победители девяти групп, а еще четыре путевки на турнир разыграют в стыковых матчах занявшие вторые места сборные, кроме худшей среди них
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь