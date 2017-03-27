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16:09 (мск), источник: УНИАН

Журналист узнал, кого глава НБУ Гонтарева предложила на свое место

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева предложила президенту вместо себя на пост главы НБУ Владимира Лавренчука. Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист 1+1 Александр Дубинский.

Источник: УНИАН

«Им может стать глава “Райффайзен Банка Аваль” Владимир Лавренчук (в правление НБУ уже входят два подчиненных Лавренчука — Сологуб и Борисенко)», — говорится в его сообщении.

По информации журналиста, решение об отставке Гонтарева объявит после решения МВФ о выделении очередного кредитного транша Украине.

Дубинский отметил, что Лавренчук должен будет «зачистить» хвосты Гонтаревой до смены главы НБУ и потенциального расследования ее деятельности.

Ранее РБК-Украина стало известно, что после более 2,5 лет работы в Нацбанке его председатель Валерия Гонтарева приняла решение уйти в отставку.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка Гонтаревой сложить с себя полномочия главы Нацбанка. Несмотря на требования парламентской оппозиции, периодических митингов вкладчиков и проблемных заемщиков, конфликтов с владельцами банков, президент Петр Порошенко не решался подать представление на снятие Валерии Гонтаревой. В этот раз, скорее всего, глава государства удовлетворит просьбу главы регулятора.

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