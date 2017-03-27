22-летнего депутата маслихата выбрали в Карагандинской области
В ЦИК РК сообщили итоги выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, сообщает Tengrinews.kz.
В ЦИК РК сообщили итоги выборов депутатов маслихатов вместо выбывших, сообщает Tengrinews.kz.
26 марта в 12 регионах республики состоялись выборы 57 депутатов маслихатов вместо выбывших. По итогам голосования, избраны 12 депутатов областных, девять депутатов городских и 36 депутатов районных маслихатов.
В составе избранных депутатов маслихатов 46 (80,7 процента) мужчин и 11 (19,3 процента) женщин. Средний возраст — 46,5 лет.
«Самый молодой депутат (22 года) избран в избирательном округе № 1
54 избранных депутата имеют высшее образование, три — среднее специальное, столько же человек — работники аппаратов акимов и маслихатов, 28 — работают в государственных учреждениях, организациях и на предприятиях, 20 — в коммерческих структурах, шесть — работники политических партий и НПО.
В ходе избирательной кампании был выдвинут 201 кандидат.