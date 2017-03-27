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16:45 (мск), источник: Nur.kz

Генпрокурор пригрозил сотовым операторам Казахстана

Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов обратился к сотовым операторам Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

Асанов затронул вопрос блокировки краденных телефонов.

«Мы говорим, что одномоментно 200 телефонов блокировать нельзя, потому что по серой схеме они завезены. (…) Это же во сколько обходится государству такое отношение операторов к кражам?» — отметил генпрокурор.

«Этот сотовый телефон тут же на базаре продается третьему. Через 40 минут этот сотовый работает и нет абонентской платы», — рассказал глава МВД Калмуханбет Касымов.

Генпрокурор обратился к сотовым операторам, предупредив, что их бизнес может стать «непопулярным».

«Просьба, как решить эту проблему, помогите государству. (…) если мы вместе с вами решим эту проблему, кража телефонов станет бессмысленной. (…) Но если мы в ответ будем слышать только “нет”, тогда мы будем тоже искать своих специалистов, которые, я думаю, поставят под сомнение все ваши доводы», — подчеркнул Асанов.

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