Асанов предложил создать в Казахстане регион, где никто не ворует

«Задача государства, наша обязанность — создать условия, чтобы никто не мог украсть. (…) давайте сделаем зону, попробуем навалиться все вместе, реализовать пилотный проект и сделать зону, где не воруют. А потом на этом опыте мы научим других», — призвал Асанов.

Кроме того, выступая на заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью Жакип Асанов раскритиковал работу различных ведомств. Не пощадил даже органы прокуратуры, передает ИА «NewTimes.kz».

«64% преступности. Если мы победим хоть каким-то образом кражу, вы понимаете, как общество оздоровится? Не просто там какой-то госорган должен какие-то меры принимать, нет, совершенно другие глаголы надо нам употреблять.

Давайте поедем, давайте вместе поедем, все эти стейкхолдеры, то есть заинтересованные госорганы, мы должны их убедить, заинтересовать и вместе с ними работать. Проведите на месте мастер-класс с местными правоохранительными органами.

Давайте, Калеке (глава МВД Калмуханбет Касымов — прим. ред), поедем к народу, пока ножками не походим по территориям, с населением не встретимся, не поговорим, надо население научить грамотно работать с нами.

Если они грамотно начнут работать, нас везде, наших начальников, прокуроров начнут снимать с работы. Мы же не хотим, чтобы население было грамотным. Чем грамотнее, тем нам сложнее будет. Это я утрирую, — сказал Асанов.

«Я прошу не бюрократически решать вопрос. Этот то должен, этот это должен сделать. Надо самим. Если мы хотим изменить ситуацию, мы должны сами меняться. Если не будем работать, засучив рукава, не будет никакого результата», — заявил Асанов.

«Люди уже устали от нашей работы, которая в конечном счете ни к чему не приводит. Люди начнут нам верить. Сегодня мы, к сожалению, особенно на центральном уровне, знаете, какие специалисты по написанию бумаг, а надо пойти туда, в регион. Я готов сам поехать», — заключил он.