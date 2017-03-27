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17:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Ольга Гусева возглавила департамент внешних связей правительства Нижегородской области

Ольга Гусева возглавила департамент внешних связей правительства Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства 27 марта 2017 года.

Она приступила к обязанностям с понедельника, 27 марта. Гусева сменила на этому посту Ирину Негребецкую, которая ушла в отставку в январе текущего года. Как пояснили в пресс-службе, Ольга Гусева — специалист-международник с многолетним опытом.

«Более 12 лет Ольга Юрьевна занималась развитием внешних связей сначала в администрации Нижнего Новгорода, затем — в правительстве области, в комитете международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей. В частности, отвечала за организацию международных мероприятий, культурно-образовательного, научного, гуманитарного и экологического сотрудничества со странами дальнего зарубежья, подготовку и проведение переговоров с иностранными партнерами», — отметили в правительстве.

Напомним также, что 21 марта Валерий Шанцев сообщил о том, что освободил заместителей губернатора Антона Аверина, Александра Байера и Дмитрия Сватковского от должностей министров. Аверин освобожден от обязанностей министра строительства, Байер — от обязанностей министра энергетики и ЖКХ, Сватковский — от обязанностей министра социальной политики. Позднее глава региона подписал распоряжение о назначении Андрея Черткова министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Он приступил к своим обязанностям с 22 марта 2017 года. Также уже принято решение о назначении Андрея Сырова на пост министра строительства, но распоряжение пока не подписано. В тот же день стало известно, что на освободившиеся должности ожидаются назначения Сырова, Черткова и Андрея Гнеушева соответственно. Кандидатуру Гнеушева глава региона утвердил 21 марта.

СПРАВКА:

Ольга Гусева родилась в г. Горьком. В 1997 году окончила Нижегородский государственный педагогический университет. В 2000 году в Волго-Вятской Академии государственной службы прошла профессиональную переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2002 году прошла стажировку в Школе общественной политики Университета Бирмингема (Великобритания). Трудовую деятельность начала в 1997 году в должности ведущего специалиста управления по международным связям администрации Нижнего Новгорода.

В 1999 году перешла на работу в правительство Нижегородской области в департамент международных связей, где проработала десять лет сначала в должности ведущего, потом главного специалиста, с 2005 по 2009 год — в должности начальника отдела международного сотрудничества. Имеет опыт научной, преподавательской работы. Кандидат психологических наук, государственный советник Нижегородской области I класса, действительный муниципальный советник I класса.

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