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20:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Обама будет писать книгу воспоминаний на тихоокеанском острове

Бывший американский лидер Барак Обама отправился на остров Тетироа в Тихом океане и планирует здесь написать книгу воспоминаний.

Источник: Ежедневник.by

Сообщается, что на этот удаленный от цивилизации остров бывший глава Белого дома прибыл еще в середине марта и собирается остаться тут на длительное время.

Отмечается, что свои мемуары Обама посвятит работе на посту президента, пишет baltnews.lt.

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