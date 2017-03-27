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17:50 (мск), источник: Интерфакс

В ГД предложили дать регионам право решать вопрос об установке бэби-боксов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно решать вопрос создания на своей территории бэби-боксов, сообщается на сайте нижней палаты парламента в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

Регионы с учетом своих культурных и других традиций будут принимать решение о необходимости создания мест для анонимного оставления ребенка, а также о количестве, местоположении и порядке установки бэби-боксов, говорится в законопроекте.

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Если в регионе считают, что необходимости в использовании бэби-боксов там нет, региональное законодательное собрание может просто не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления детей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время, по данным авторов, в России есть несколько десятков бэби-боксов. Вместе с тем в законодательстве РФ отсутствует правовое регулирование порядка их использования.

Определяется, что требования к бэби-боксам и порядок их эксплуатации будет устанавливаться Минздравом России, что позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик для бэби-боксов и опишет общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в этих бэби-боксах.

«Полагаем, что распространенность и “шаговая доступность” мест для анонимного оставления ребенка позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности. Немало случаев, когда детей оставляли у порога больницы, в подъездах с надеждой на их обнаружение и спасение, однако детей находили слишком поздно», — говорится в пояснительной записке.

Также авторы полагают, что осведомленность женщин о существовании бэби-боксов может способствовать уменьшению количества абортов, рискованных для их здоровья

Авторами законопроекта выступили в том числе сенатор Вадим Тюльпанов, депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина, депутат и спортсменка Ирина Роднина.

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