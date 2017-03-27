В ГД предложили дать регионам право решать вопрос об установке бэби-боксов
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно решать вопрос создания на своей территории
Москва. 27 марта. INTERFAX.RU — На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, предоставляющий регионам право самостоятельно решать вопрос создания на своей территории
Регионы с учетом своих культурных и других традиций будут принимать решение о необходимости создания мест для анонимного оставления ребенка, а также о количестве, местоположении и порядке установки
Если в регионе считают, что необходимости в использовании
В настоящее время, по данным авторов, в России есть несколько десятков
Определяется, что требования к
«Полагаем, что распространенность и “шаговая доступность” мест для анонимного оставления ребенка позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности. Немало случаев, когда детей оставляли у порога больницы, в подъездах с надеждой на их обнаружение и спасение, однако детей находили слишком поздно», — говорится в пояснительной записке.
Авторами законопроекта выступили в том числе сенатор Вадим Тюльпанов, депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина, депутат и спортсменка Ирина Роднина.