В ГД предложили дать регионам право решать вопрос об установке бэби-боксов

Регионы с учетом своих культурных и других традиций будут принимать решение о необходимости создания мест для анонимного оставления ребенка, а также о количестве, местоположении и порядке установки бэби-боксов, говорится в законопроекте.

Если в регионе считают, что необходимости в использовании бэби-боксов там нет, региональное законодательное собрание может просто не принимать соответствующий закон, что не позволит создавать места для анонимного оставления детей, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время, по данным авторов, в России есть несколько десятков бэби-боксов. Вместе с тем в законодательстве РФ отсутствует правовое регулирование порядка их использования.

Определяется, что требования к бэби-боксам и порядок их эксплуатации будет устанавливаться Минздравом России, что позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик для бэби-боксов и опишет общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в этих бэби-боксах.

«Полагаем, что распространенность и “шаговая доступность” мест для анонимного оставления ребенка позволит значительно сократить число убийств матерями своих детей, а также фактов оставления детей в опасности. Немало случаев, когда детей оставляли у порога больницы, в подъездах с надеждой на их обнаружение и спасение, однако детей находили слишком поздно», — говорится в пояснительной записке.