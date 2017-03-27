Три кандидата определены на пост мэра Арзамаса Нижегородской области.

Как заявил по итогам заседания конкурсной комиссии по выбору мэра Арзамаса Нижегородской области её председатель Николай Костюкович, на рассмотрение городской Думе Арзамаса будут представлены индивидуальный предприниматель Александр Галкин, управляющая ООО «Жилкомсервис» Лидия Мокрицкая и и.о. мэра Михаил Мухин.

Отмечается, что экс-мэр Арзамаса Татьяна Парусова и замглавы администрации города Александр Камаев не прошли конкурсный отбор.

«Во-первых, они предоставили поддельные подписи на документах о выдвижении. В рамках заседания члены комиссии могли ознакомиться с соответствующими результатами исследования, проведенного специалистами экспертно-криминалистического отдела Арзамасского отдела полиции», — сообщил Николай Костюкович, добавив, что оба кандидата также «провалили собеседование по знанию законодательства и предоставили недостоверные сведения об имуществе, не указав ряд недвижимого имущества в собственности».

«Факт подачи в комиссию подложных подписей кандидатами Камаевым и Парусовой — это непрофессионализм и полнейший нигилизм», — прокомментировал ситуацию председатель Союза предпринимателей города Арзамас, директор Центра правовой помощи Александр Савинов.

Как отметил член конкурсной комиссии, заместитель председателя Арзамасской городской Думы, врач Александр Цопов, «вызывают озабоченность и неточности в документах». «Если мы говорим о людях, которые претендуют на руководство городом, то, как они это будут делать, если не в состоянии подготовить собственные справки об имуществе. Здесь важна полная прозрачность: что, в каком статусе, откуда это появилось. От этого зависит доверие к власти, которое, прямо скажем, в Арзамасе за последний год пошатнулось», — сказал он по итогам заседания.

«У нас большую тревогу вызывает неисполнение бюджета города, и наша общая задача — в максимально короткие сроки дать возможность администрации приступить к работе. Конкурс позади. Свое слово должны сказать депутаты Думы. После этого будет совсем мало времени, чтобы показать горожанам результаты работы», — добавил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Аргентов.

Ранее сообщалось, что в состав конкурсной комиссии вошли представители от городской думы Арзамаса, а также сотрудники министерства внутренней политики и государственно-правового департамента Нижегородской области.

Также сообщалось, что Татьяна Парусова досрочно сложила полномочия мэра Арзамаса в связи с намерением принять участие в конкурсе по выбору главы МСУ.

Напомним, что Нижегородский облсуд признал законной отмену «двуглавой» системы управления города Арзамаса Нижегородской области.