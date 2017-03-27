Захарова назвала сообщение об отмене визита Джонсона «ноу-хау в дипломатии»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение об отмене визита в Москву главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона «ноу-хау в дипломатии». Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам о визите не было объявлено, однако его отменили.
Также и Обвинения в нарушении хорошего тона при несоблюдении самим же правил и норм. Нонсенс!! Это итоги вашей сумасшедшей политики, Захарова.