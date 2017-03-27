Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
Лавров прокомментировал митинги в Москве
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Кейт Миддлтон откровенно рассказала о послеродовой депрессии
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Рэп Украины": Рогозин показал свое сочинение - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Происходящее на Украине полностью совпадает с идеями Путина – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В тени стены
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
18:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Захарова назвала сообщение об отмене визита Джонсона «ноу-хау в дипломатии»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сообщение об отмене визита в Москву главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона «ноу-хау в дипломатии». Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам о визите не было объявлено, однако его отменили.

Планировалось, что переговоры глав внешнеполитических ведомств стран альянса состоятся 5—6 апреля в Брюсселе. Однако из-за плотного рабочего графика ее должен был пропустить госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Чтобы он смог принять участие во встрече, ее перенесли на 31 марта.

МИД Великобритании объявил о визите Джонсона в Москву в начале марта, отметив, что он должен состояться «в ближайшие недели». Главными темами переговоров должны были стать ситуация в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений.

Комментарии
3
эльшат мехтиев
Ноу-хау это - не зная книги Васильева "А зори здесь тихие...", где наша зенитчица убила лётчика, спасшегося парашютом, говорить о чести и справедливости на войне!!
Также и Обвинения в нарушении хорошего тона при несоблюдении самим же правил и норм. Нонсенс!! Это итоги вашей сумасшедшей политики, Захарова.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
всё у неё не к месту! Ни танцы, ни водку пить...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Супер Справедливость
Зато ЭТО для нее и "НОУ и ХАУ"....Слова то какие знает....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как прошли акции протеста по всей России. Фото
Кремль отреагировал на антикоррупционные митинги в России
Борис Джонсон отменил визит в Москву
Путин заявил премьеру Сербии об «обострении» на Балканах
СМИ: тела 112 человек обнаружили в Мосуле после ударов коалиции
Ансамбль Александрова впервые после трагедии выступит за рубежом
Золотую монету весом в 100 кг похитили из берлинского музея
Страус в калининградском зоопарке погиб, испугавшись посетителей
Спорт
Черчесов: Сказал футболистам, что не нужно доводить до свиста Станислав Черчесов и Алан Дзагоев – о предстоящем матче с бельгийцами и критике после поражения в Краснодаре
Авто
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций Демонстрации протеста, несогласованные шествия, беспорядки болельщиков... Чтобы справиться со всем этим, полиция во всех странах мира давно закупает специальную технику
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка Несмотря на предупреждения медиков и две предыдущие тяжелые беременности, американская телезвезда готова снова стать мамой.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь