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21:54 (мск), источник: Noi.md

Додон: Мы организуем международное мероприятие

Президент Республики Молдова объявил на Facebook-е, что 3—4 апреля в Кишиневе состоится международное мероприятие, посвященное подписанию Меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

На мероприятие будут приглашены представители правительства и дипломатического корпуса.

«Подтверждаю, что у Молдовы должны быть хорошие отношения, как с Западом, так и с Востоком», — написал кишиневский лидер в своем сообщении.

Он также сообщил, что встретился с Томасом Майром Хартингом, региональным директором EСВД (Европейская служба внешних действий), находящимся с визитом в Республике Молдова.

На встрече присутствовал и глава делегации Евросоюза в Республике Молдова Пиркка Тапиола.

«Я приветствовал присутствие европейского чиновника в нашей стране и возможность встретиться, чтобы высказать мнение президента по главным темам внутренней и внешней политики. Мы обсудили политическую ситуацию в Республике Молдова. Я высказал свою личную позицию о возможном изменении Кодекса о выборах в связи с внедрением одномандатного голосования, отмечая, что на уровне президента я буду блокировать эту инициативу в случае, если за нее будут голосовать в парламенте», — отметил Додон.

Он также сообщил, что на встрече был рассмотрен и процесс приднестровского урегулирования.

«Я говорил, что в этом контексте существует единая позиция администрации президента, парламента и правительства, такой подход идет единым пакетом, основанном на Берлинском протоколе», — написал президент.

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