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18:54 (мск), источник: Новый Калининград

Сиглаева раскрыла причины увольнения из минздрава

Сиглаева не знает, что кто займет ее пост.

Врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева, уволенная в понедельник с занимаемой должности, рассказала о причинах ухода, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Это совершенно реальная информация. Да, я ухожу. Я сегодня работаю последний день. Ничего не произошло, просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать. Есть такое решение и, я полагаю, что оно должно быть правильным. Это не только мое решение, это решение и руководителя в том числе», — заявила Сиглаева.

Она также добавила, что не знает, что кто займет ее пост.

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