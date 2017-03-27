Сиглаева раскрыла причины увольнения из минздрава

Врио министра здравоохранения Людмила Сиглаева, уволенная в понедельник с занимаемой должности, рассказала о причинах ухода, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Это совершенно реальная информация. Да, я ухожу. Я сегодня работаю последний день. Ничего не произошло, просто есть недоработки, которые я не смогла проконтролировать. Есть такое решение и, я полагаю, что оно должно быть правильным. Это не только мое решение, это решение и руководителя в том числе», — заявила Сиглаева.

Она также добавила, что не знает, что кто займет ее пост.