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18:55 (мск), источник: Калининград.Ru

Врио министра здравоохранения Калининградской области ушла в отставку

Людмила Сиглаева написала заявление по собственному желанию.

Источник: Калининград.Ru
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Сиглаева раскрыла причины увольнения из минздрава

Врио министра здравоохранения региона Людмила Сиглаева покинула свой пост. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

«Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение. Причина увольнения — собственная инициатива», — отметили в пресс-службе.

На пост министра здравоохранения Сиглаеву назначили в октябре 2015 года. Ранее она возглавляла различные учреждения здравоохранения Калининграда. В 2010 году её назначили начальником отдела управления горздрава. В 2011 году Сиглаева занимала пост замминистра здравоохранения в правительстве Николая Цуканова. После этого она работала в должности главного врача Городской станции скорой медицинской помощи.

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