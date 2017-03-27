Врио министра здравоохранения Калининградской области ушла в отставку

Врио министра здравоохранения региона Людмила Сиглаева покинула свой пост. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

«Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение. Причина увольнения — собственная инициатива», — отметили в пресс-службе.

На пост министра здравоохранения Сиглаеву назначили в октябре 2015 года. Ранее она возглавляла различные учреждения здравоохранения Калининграда. В 2010 году её назначили начальником отдела управления горздрава. В 2011 году Сиглаева занимала пост замминистра здравоохранения в правительстве Николая Цуканова. После этого она работала в должности главного врача Городской станции скорой медицинской помощи.