Путин призвал Росгвардию бороться с любыми попытками дестабилизации

«Вы обладаете крепким кадровым составом и большим профессиональным опытом, необходимыми оперативными и техническими возможностями, и ваша прямая обязанность максимально использовать весь этот огромный потенциал для защиты национальных интересов России, прав и свобод наших граждан», — сказал президент.

Кроме того, продолжил Путин, на Нацгвардию возлагаются задачи по обеспечению надежной защиты государственных объектов, контроль над оборотом оружия и координация охранной деятельности в стране, все это во взаимодействии с гражданским обществом.

Глава государства передал директору Федеральной службы войск национальной гвардии, главнокомандующему войсками Нацгвардии Виктору Золотову знамя ведомства.

Оно было символом внутренних войск МВД и теперь в знак преемственности традиций переходит Росгвардии.