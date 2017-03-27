Совмин внес коррективы в организацию и проведение ЦТ

Соответствующее постановление № 221 Совмин принял 24 марта. В документе, принятом согласно пункту номер 2 президентского указа от 9 января 2017 года № 4, касающегося вопросов приема в учреждения среднего специального образования и высшего образования на I ступень, вносят изменения и дополнение в постановления правительства от 6 июня 2006 года № 714 и от 16 апреля 2008 года № 565.

Так, абитуриент может сдавать дополнительное ЦТ по четвертому предмету. «В случае, если абитуриент был зарегистрирован для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он допускается к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые он зарегистрировался», — говорится в сообщении.

Также постановление правительства закрепило порядок временного выхода абитуриентов из аудитории во время ЦТ по уважительным причинам. «Абитуриенты могут выходить из аудитории по уважительной причине (плохое самочувствие, физиологические потребности и другое) во время проведения централизованного тестирования только в сопровождении организатора, который обеспечивает проведение централизованного тестирования вне аудитории», — говорится в документе.

Кроме того, внесены изменения, предусматривающие исключение попыток абитуриентов обменяться экзаменационными материалами (бланками ответов, вариантами тестов).

Срок действия сертификатов ЦТ продлен до двух лет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.