Посол Украины выразил протест МИД Киргизии из-за поездки депутата в Крым

«Сегодня выразил дипломатический протест МИД Кыргызской республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша (парламента), представителя Социал-демократической партии Кыргызстана (Марата Аскеровича) Аманкулова», — написал посол в понедельник на своей странице в Facebook.

Он призвал уважать «суверенитет и территориальную целостность Украины», подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва удивлена заявлениями главы внешнеполитической службы ЕС в связи с трехлетней годовщиной вхождения Крыма в состав РФ, при этом отмечает, что принятие Европарламентом 16 марта резолюции «Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму» в очередной раз демонстрирует предвзятый подход в сфере прав человека.