Посол Украины выразил протест МИД Киргизии из-за поездки депутата в Крым
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко выразил протест МИД республики в связи с посещением Крыма киргизским депутатом.
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Посол Украины в Киргизии Николай Дорошенко выразил протест МИД республики в связи с посещением Крыма киргизским депутатом.
«Сегодня выразил дипломатический протест МИД Кыргызской республики в связи с несогласованной с Украиной поездкой в Крым депутата Жогорку Кенеша (парламента), представителя
Он призвал уважать «суверенитет и территориальную целостность Украины», подчеркнув, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно украинскому законодательству.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва удивлена заявлениями главы внешнеполитической службы ЕС в связи с трехлетней годовщиной вхождения Крыма в состав РФ, при этом отмечает, что принятие Европарламентом 16 марта резолюции «Об украинских политзаключенных в России и ситуации в Крыму» в очередной раз демонстрирует предвзятый подход в сфере прав человека.