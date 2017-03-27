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22:09 (мск), источник: УНИАН

Активисты заявили, что «на короткое время» прекратят блокаду российских банков

Активисты из «Национального корпуса» «на короткое время» прекратят блокаду российских банков, однако в дальнейшем будет блокировать работу «Сбербанка России» «до полного прекращения работы всех филиалов».

Источник: УНИАН

Об этом говорится в заявлении политической партии «Национальный корпус», обнародованном в Facebook.

«Националистическая блокада кровавого российского капитала успешно достигла завершения первого стратегического этапа. Под давлением уличных протестов официально запрещено совершать любые внешние финансовые операции российских банков в Украине в пользу связанных с ними лиц, в частности, выводить капитал в РФ. Отныне российским резидентурам станет намного труднее перекачивать средства из украинской экономики в российскую», — говорится в заявлении партии.

Вместе с тем, в «Национальном корпусе» подчеркивают, что не собираются в целом прекращать блокаду и призывают граждан Украины забрать сбережения из российских банков.

«Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого “Сбербанка России” в Украине», — подчеркнули в партии.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Киеве активисты выступили с требованием аннулировать лицензию «Сбербанка России» и замуровали вход в его отделение на ул. Владимирской. Похожие акции состоялись и в других городах Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая Сбербанк, «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продажи финучреждений.

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