Комиссия Минздрава не подтвердила диагноз, установленный в «Феофании» Насирову

Как сообщили УНИАН в Национальном антикоррупционном бюро Украины, соответствующее заключение комиссии Минздрава по оценке качества оказания медицинской помощи Насирову в условиях больницы «Феофания» предоставлено НАБУ сегодня.

В частности, в заключении отмечается, что врачи «Феофании» систематически и необоснованно преувеличивали тяжесть состояния здоровья руководителя ГФС. Объективных оснований для установления указанного ранее диагноза, по мнению Минздрава, у врачей «Феофании» не было. Члены комиссии выявили также нарушения при выписке пациента из этого лечебного заведения.

Напоминается, что 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова в «Феофании» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью и служебным положением»).

Медицинский персонал КБ «Феофания» пытался ограничить доступ детективов НАБУ в палату, в которой находился глава ГФС, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья.

После решения вопроса о доступе в палату, в которой находился глава ГФС, детективы НАБУ сообщили ему о подозрении. Но подозреваемый не был переведен в учреждение временного содержания в связи с информацией о якобы резком ухудшении состояния его здоровья. Однако обследование в другом специализированном медицинском учреждении диагноз врачей из КБ «Феофания» не подтвердило.

С целью получения объективной оценки состояния здоровья подозреваемого НАБУ 6 марта обратилось в Минздрав с просьбой провести клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания в КБ «Феофания».

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, Насиров течение 2015−2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО. Такими решениями государству был нанесен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

После объявления подозрения Насиров был отстранен от исполнения служебных обязанностей председателя ГФС.

3 марта адвокаты Насирова заявили, что их подзащитного прооперировали.

7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.