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23:10 (мск), источник: РИА Новости

ВЭБ подтвердил переговоры руководства банка с зятем Трампа

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости/Прайм. В рамках подготовки новой стратегии Внешэкономбанка его руководство неоднократно встречалось с представителями ведущих мировых финансовых институтов, в том числе главой Kushner Companies, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, рассказали РИА Новости в пресс-службе ВЭБа.

Источник: AFP 2017

Встречи проходили в формате презентации инвестиционных инструментов (road show).

В ходе переговоров обсуждались существующие практики работы зарубежных банков развития, перспективные направления и отрасли
Пресс-служба ВЭБа

Ранее газета New York Times написала, что американские сенаторы, ведущие расследование о «российских связях» президента США, заинтересовались информацией СМИ, утверждающих, что его зять и близкий советник Кушнер в декабре прошлого года встречался с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

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Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в «связях с Россией», которые, по их утверждению, могли привести к победе Трампа на выборах. Россия неоднократно опровергала подобные обвинения. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

Комментарии
1
Дроба
это тот вэб, где председатель директоров медведев и все директора наши министры, который банкротился уже 4 раза и кому недоплатившие пенсионерам 9% пенсии отдали. ну крутяки-воровайки.
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