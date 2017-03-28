СМИ: Польша не намерена возвращать МПП из-за милитаризации Калининграда

«К негативным явлениям, которые в последнее время усилились, в первую очередь следует отнести растущую милитаризацию Калининградской области и повышенную активность спецслужб и других силовых ведомств», — приводят польские журналисты слова замглавы МВД Польши Себастьяна Хвалека.

По мнению представителей ведомства, приостановка соглашения об МПП имеет много положительных аспектов — например, она привела к снижению контрабанды алкоголя, топлива и сигарет.