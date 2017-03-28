Премьер Сербии рассказал о переговорах с Путиным

В понедельник Москву посетила сербская делегация во главе с нынешним премьером и кандидатом в президенты Сербии, а также министром обороны Зораном Джорджевичем. Днем прошла встреча Путина с Вучичем. Основными темами, как сообщается, стали экономика и военно-техническое сотрудничество.

Разговаривали мы и еще кое о чем, а именно о центре по ремонту вертолетов в Сербии. Эту тему открыл сам президент Путин… Часть может ремонтироваться у нас, часть в Российской Федерации. Я это ранее обсуждал с (вице-премьером РФ) Дмитрием Рогозиным, тогда мы разговаривали с АО “Рособоронэкспорт” с (бывшим руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александром) Фоминым и другими

«Президент России сам об этом вспомнил, и теперь наше дело — посмотреть и понять, что мы можем сделать по этому вопросу. Знаете, чем бы это было для (оборонного авиазавода) “Момо Станойлович” и для наших институтов и всех наших людей! Вопрос — можем ли мы это в данный момент на себя взять, и сколько еще потребуется времени, чтобы вложить в специалистов, в их знания, техническое образование и так далее», — добавил глава кабмина.

В марте первый замглавы Минпромторга России Глеб Никитин по итогам официального визита в Белград сообщил, что обсуждал с руководством Сербии механизмы развертывания в Сербии сервисного центра по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов российского и советского производства стран Центральной и Восточной Европы.

В январе 2015 года холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») сообщил о готовности обеспечить послепродажное обслуживание российской вертолетной техники в Сербии и прорабатывает вопрос дооснащения ремонтной базы сербского авиазавода «Мома Станойлович». В июле 2016 года заместитель гендиректора холдинга Григорий Козлов уточнил, что госкомпания планируют модернизировать «Мома Станойлович» для последующего обслуживания на предприятии российских вертолетов Ми-8 и Ми-17, несущих службу в Восточной Европе.