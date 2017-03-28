Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Мифы о депрессии, которые мешают ее лечить
Лавров прокомментировал митинги в Москве
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трампу хватило двух слов, чтобы описать Путина
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
07:35 (мск), источник: РБК - Украина

В Минске арестовали еще одного украинца

В Минске задержан еще один гражданин Украины за участие в массовых протестах на «Дне Воли» в Беларуси. Об этом сообщил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в эфире «Громадського».

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17 часов решение о привлечении его к ответственности не принято», — сказал Кирилич.

Читайте также
В Киеве прошла акция в поддержку протестов в Беларуси

Он также сообщил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан. Как сообщалось ранее, в понедельник, 27 марта стало известно об аресте гражданина Украины Руслана Терещенко.

Ленинский районный суд в столице Беларуси, Минске, приговорил украинца к 15 суткам ареста за участие в протестах на «Дне Воли» в Беларуси. Акции оппозиции, приуроченные к празднованию «Дня воли», прошли 25 марта 2017 года в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте. Только в Гродно и Бресте акции были санкционированы властями. В Минске они завершились массовыми задержаниями.

По оценкам правозащитников, были сотни задержанных. Ближе к вечеру людей начали отпускать из милиции, некоторых без составления протоколов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
На Австралию обрушился циклон «Дебби»
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь