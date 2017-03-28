В Минске арестовали еще одного украинца

«По предварительной информации, задержан еще один гражданин Украины, который содержится в центре изоляции правонарушителей города Минск. По состоянию на 17 часов решение о привлечении его к ответственности не принято», — сказал Кирилич.

Он также сообщил, что Украина направила в МИД Беларуси ноту с целью получения полной и объективной информации о причинах и обстоятельствах задержания украинских граждан. Как сообщалось ранее, в понедельник, 27 марта стало известно об аресте гражданина Украины Руслана Терещенко.

Ленинский районный суд в столице Беларуси, Минске, приговорил украинца к 15 суткам ареста за участие в протестах на «Дне Воли» в Беларуси. Акции оппозиции, приуроченные к празднованию «Дня воли», прошли 25 марта 2017 года в Минске, Гомеле, Витебске, Гродно и Бресте. Только в Гродно и Бресте акции были санкционированы властями. В Минске они завершились массовыми задержаниями.

По оценкам правозащитников, были сотни задержанных. Ближе к вечеру людей начали отпускать из милиции, некоторых без составления протоколов.