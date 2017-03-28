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07:32 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Канада передаст Украине новую партию военного оборудования

Канада уже длительное время поставляет в Украину разнообразное нелетальное военное оборудование.

Источник: Telegraf.com.ua

Канада готовится доставить в Украину очередную партию нелетального военного оборудования. Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан.

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«Наша следующая поставка будет включать в себя аптечки, учебные материалы для военной полиции и оборудование для утилизации боеприпасов», — сказал Саджан.

Он напомнил, что Канада уже длительное время поставляет в Украину разнообразное нелетальное военное оборудование, как тактические коммуникационные системы, очки ночного видения и даже мобильный полевой госпиталь.

«Это жизненно важное оборудование увеличит возможности Вооруженных сил Украины, одновременно уменьшив финансовую нагрузку на украинское правительство», — отметил Саджан.

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