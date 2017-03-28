Украина и Молдова начали работу в рамках Дорожной карты

Украина и Молдова начали активную реализацию совместных проектов и программ, которые составляют Дорожную карту сотрудничества, согласованную в феврале этого года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с Премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, которая состоялась в рамках работы саммита ГУАМ по инициативе главы украинского правительства, сообщает Правительственный портал.

«Рад сообщить, что вся работа началась. Молдова для нас — дружественная страна», — сказал Гройсман на переговорах.

Он добавил, что сегодня Украина и Молдова вместе с Грузией и Азербайджаном подписали ряд важных документов относительно построения зоны свободной торговли в рамках объединения государств ГУАМ и таможенных процедур.

«Нам удалось проговорить механизм взаимодействия и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Важно, что мы подписали документ о свободной торговле в рамках ГУАМ, а это новые рабочие места, оживление процесса торговли в рамках нашего соглашения», — сказал Премьер-министр.

Стороны также обсудили насущные вопросы, которые требуют решения на уровне экспертов и регулирующих органов обеих стран, в частности в сфере экологической экспертизы и пограничного контроля.