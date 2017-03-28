Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Исключением стали Ирландия и Великобритания.
Исключением стали Ирландия и Великобритания.
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Граждане Грузии уже со вторника, 28 марта, могут без виз в течении 90 дней в каждые полгода посещать практически все страны Европы за исключением Ирландии и Великобритании.
МИД Грузии в понедельник сделал последние разъяснения гражданам по использованию ими безвизового режима при посещении стран ЕС.
В частности, МИД обращает внимание граждан, что они будут обязаны ответить на ряд вопросов
Нарушители безвизового режима будут не только депортированы из стран Европы в Грузию, но и оштрафованы на 3 тыс. евро. Такие нарушители не будут иметь права посещать страны Европы в течение 5 лет.
Переговоры по либерализации виз между Грузией и Евросоюзом начались в июне 2012 года, и после выполнения грузинской стороной ряда обязательств в декабре 2015 года Еврокомиссия представила положительное заключение о предоставлении Грузии безвизового режима.
Более года в различных структурах Евросоюза шли технические согласования по решению этого вопроса. В начале марта, после публикации всех согласований в официальном журнале Евросоюза, было объявлено о введении безвизового режима для Грузии с 28 марта 2017 года.
Как сообщает
В понедельник вечером на площади Европы в Тбилиси собрались сотни людей отметить знаменательное событие — введение безвизового режима со странами Европы. Концерт грузинских исполнителей, проходивший на фоне подсвеченных в синий цвет Евросоюза зданий, телевышки и моста Мира, завершился красочным фейерверком.