Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Граждане Грузии уже со вторника, 28 марта, могут без виз в течении 90 дней в каждые полгода посещать практически все страны Европы за исключением Ирландии и Великобритании.

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МИД Грузии в понедельник сделал последние разъяснения гражданам по использованию ими безвизового режима при посещении стран ЕС. В частности, МИД обращает внимание граждан, что они будут обязаны ответить на ряд вопросов пограничников-контролеров на КПП как в Грузии, так и странах Европы, касающихся цели поездки, наличия авиабилета в оба конца, забронированной гостиницы в той или иной европейской стране, сертификата о страховании, наличия денег в минимальном размере 50 евро в сутки. Нарушители безвизового режима будут не только депортированы из стран Европы в Грузию, но и оштрафованы на 3 тыс. евро. Такие нарушители не будут иметь права посещать страны Европы в течение 5 лет.

МИД сообщает, что воспользоваться безвизовым режимом смогут и жители Абхазии и Южной Осетии при наличии у них грузинского биометрического паспорта, который они могут получить без особых проблем

Переговоры по либерализации виз между Грузией и Евросоюзом начались в июне 2012 года, и после выполнения грузинской стороной ряда обязательств в декабре 2015 года Еврокомиссия представила положительное заключение о предоставлении Грузии безвизового режима.

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