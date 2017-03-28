СМИ: в Крыму готовят законопроект о защите морского культурного наследия

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предлагает ввести в законодательство термин «подводное культурное наследие» и определить органы исполнительной власти, которые будут им заниматься, сообщила во вторник газета «Известия».

«Предложения о поправках в федеральный закон об объектах культурного наследия готовятся в Совете Федерации и Госдуме», — говорится в публикации.

По словам сенатора, подводные археологи руководствуются федеральными законами «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», а также Водным кодексом РФ.

«Согласно закону “Об объектах культурного наследия” охраной памятников под водой занимаются органы исполнительной власти субъектов РФ. А по другому закону — “О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации” — морская акватория не является территорией субъектов. Также в законодательстве нет термина “подводное культурное наследие”. Таким образом, подводные объекты остаются без охраны», — сказала Ковитиди, чьи слова приводит газета.

Депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко полагает, что ситуация, связанная с действующими законами, отрицательно сказывается на сохранности морских сокровищ Крыма. «На государственном учете в Крыму сегодня состоят 36 объектов подводного культурного наследия. Но они были зафиксированы еще при прошлом действующем законодательстве, в украинские годы», — сказала она «Известия».