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04:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутский губернатор обратится в полицию из-за слухов о своей смерти

Губернатор находится с рабочей поездкой в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба губернатора Иркутской области Сергея Левченко опровергла появившуюся в местных СМИ информацию о якобы его смерти.

«Сергей Георгиевич жив и здоров. Завтра утром по прилету в Иркутск он обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто пустил слух о его смерти и заведомо дезинформировал население», — сообщила журналистам руководитель пресс-службы губернатора Ирина Алашкевич.

По ее словам, источником информации о якобы кончине Левченко в одной из московских клиник стал иркутский интернет-ресурс, который не зарегистрирован как СМИ.

«Эту новость, после того как она разошлась, они убрали с сайта, но мы успели сделать скриншоты. Они будут также переданы правоохранительным органам», — цитирует Алашкевич агентство ТАСС.

Губернатор находится с рабочей поездкой в Москве.

Отвечая в прямом эфире на вопрос ведущего интернет-канала «Правда», как самочувствие, Левченко сказал: «Отлично», добавив, что у него «есть подозрения, есть информация», кто стоит за распространением слухов о его кончине.

«Эти люди, которые не видят берегов, только подтверждают, что я действую правильно», — сказал глава региона.

Добавим, издание NewIrkutsk позднее опубликовало опровержение информации о смерти главы региона.

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