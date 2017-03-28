Иркутский губернатор обратится в полицию из-за слухов о своей смерти
Губернатор находится с рабочей поездкой в Москве.
Губернатор находится с рабочей поездкой в Москве.
«Сергей Георгиевич жив и здоров. Завтра утром по прилету в Иркутск он обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто пустил слух о его смерти и заведомо дезинформировал население», — сообщила журналистам руководитель
По ее словам, источником информации о якобы кончине Левченко в одной из московских клиник стал иркутский
«Эту новость, после того как она разошлась, они убрали с сайта, но мы успели сделать скриншоты. Они будут также переданы правоохранительным органам», — цитирует Алашкевич агентство ТАСС.
Губернатор находится с рабочей поездкой в Москве.
Отвечая в прямом эфире на вопрос ведущего
«Эти люди, которые не видят берегов, только подтверждают, что я действую правильно», — сказал глава региона.
Добавим, издание NewIrkutsk позднее опубликовало опровержение информации о смерти главы региона.