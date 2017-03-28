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04:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Престижная иномарка слишком дорого обошлась чиновнице из Приморья

В Приморье по заявлению прокурора края суд взыскал в доход государства стоимость иномарки с чиновницы, которая не смогла подтвердить, что авто куплено ею на законные доходы, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Прокурор Приморского края обратился в суд с заявлением о взыскании в доход государства с бывшей государственной служащей регионального управления Росреестра стоимости автомашины Toyota Land Cruiser Prado в размере более 1,8 миллиона рублей. Основанием для обращения в суд послужили материалы, полученные в ходе контроля за расходами федеральных госслужащих регионального управления Росреестра», — говорится в сообщении.

Согласно этим данным, в 2014 году чиновница купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2013 года выпуска, стоимостью не менее 1,8 миллиона рублей, что превышало ее общий доход за три года, предшествующих покупке. При этом в договоре купли-продажи была указана стоимость автомобиля в размере около 250 тысяч рублей, что говорило о значительном занижении цены.

«Кроме того, в процессе процедуры контроля за ее расходами государственная служащая продала спорный автомобиль своему знакомому», — говорится в сообщении.

Учитывая все обстоятельства, прокурор Приморья обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в доход государства стоимости машины Toyota Land Cruiser Prado в размере одного миллиона 848 тысяч 894 рублей.

Первореченский районный суд Владивостока удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

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