В Госдепе рассказали, кто принял решение по новым санкциям против России

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

США 21 марта ввели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке санкций, среди прочих, оказался «Рособоронэкспорт».

В МИД России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ*.