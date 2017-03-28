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04:46 (мск), источник: РИА Новости

В Госдепе рассказали, кто принял решение по новым санкциям против России

Решение ввести санкции было принято в последние дни президентства бывшего президента США Барака Обамы, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель Госдепа.

США 21 марта ввели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке санкций, среди прочих, оказался «Рособоронэкспорт».

В МИД России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ*.

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Собеседник агентства

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
4
Понятно
Спасибо за санкции, наконец то поняли, что свое все развалили, может правительство уже начнет подымать экономику и производить все свое, а то Китай уже около наших границ ракеты разместил и тоже может прекратить поставлять телефоны и компьютеры. А то мы заигрались войнушками, олимпиадами, все понтуемся, а сами без штанов
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Александр Козырев
У тебя чё..., - течка началась...?
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Роберт Алан
Политика есть История + , а не ... .
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