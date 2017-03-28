В Госдепе рассказали, кто принял решение по новым санкциям против России
Решение ввести санкции было принято в последние дни президентства бывшего президента США Барака Обамы, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
Решение ввести санкции было принято в последние дни президентства бывшего президента США Барака Обамы, сообщил представитель внешнеполитического ведомства.
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства бывшего главы США Барака Обамы, заявил РИА Новости представитель Госдепа.
США 21 марта ввели санкции против восьми компаний из России в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, касающимся Сирии, Ирана и КНДР. В новом списке санкций, среди прочих, оказался «Рособоронэкспорт».
В МИД России заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГ*.
Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято госдепартаментом 17 января 2017 года…. и затем изучено новой администрацией перед передачей в конгресс
Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января.
*Террористическая организация, запрещенная в России.