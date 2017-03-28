Полуфабрикат за 150 млн рублей обнаружили в Советской Гавани

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Самый восточный строительный полуфабрикат в России, стоимостью более 150 миллионов рублей, обнаружили активисты ОНФ в Советской Гавани. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который местные жители ждали более 20 лет, был построен в 2014 году, но до сих пор не сдан в эксплуатацию, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполкоме ОНФ в Хабаровском крае.

В 2012 году региональные власти объявили тендер на возведение комплекса. Деньги выделило правительство Хабаровского края, администрация района и федеральный центр. Всего на реализацию проекта власти запланировали потратить 158 млн рублей. В процессе аукционного торга, конкурс на строительство выиграла местная ООО СКФ «Рубин», предложившая самую конкурентную цену. По условиям контракта строительные работы должны были закончиться 31 декабря 2013 года. За неделю до истечения этого срока городская администрация заключила с подрядчиком допсоглашение, продлив срок реализации на один календарный год. В заново указанный срок строители также уложиться не смогли, в декабре 2014 года оздоровительный комплекс был готов только наполовину.

«Мы посетили Совгаванский физкультурно-оздоровительный комплекс прим. Это очень странное сооружение, которое я не могу никак оценить в 150 млн рублей, — рассказал эксперт Хабаровского регионального отделения ОНФ в сфере градостроительной политики и ЖКХ Игорь Ковалёв. — Удалось поговорить с местными жителями, сотрудниками учреждения, люди рассказывают, что, когда попытались наполнить бассейн водой, всплыли даже фрагменты дна. Для меня сложно представить, как может всплыть керамическая плитка, которой по всем стандартам должно быть вымощено дно чаши. Однако, осмотрев сам объект, я склонен верить подобным слухам, да и никакой плитки там и в помине нет. Складывается ощущение, что спортивный центр дешевле будет сегодня построить заново, чем исправлять многочисленные недочеты».

То, что ФОК не был достроен, районные власти не смутило. В конце декабря 2014 года состоялось торжественное открытие оздоровительного центра. Чиновники Советской Гавани в торжественной обстановке, под прицелом камер, перерезали красную ленточку и подписали акты сдачи-приемки так и невыполненных работ. Специалистов технического надзора, уполномоченных подписывать подобные документы, на мероприятие не пригласили. По факту, даже сейчас здание остается недостроенным. Нет вентиляционного оборудования, водомерного и теплового узлов, сантехники, отделки фасада и многого другого, что заложили в контракт заказчики. Денег на эти работы также нет. За минувшие с дня торжественного открытия два года по вышеописанным фактам несколько раз возбуждались уголовные дела, проводились проверки, однако никаких арестов за ними не последовало, а недостроенный ФОК сегодня — самый восточный строительный полуфабрикат в России.

Хабаровское региональное отделение ОНФ направило в адрес прокурора Хабаровского края, министра спорта и молодежной политики, а также руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ письма с просьбой провести проверку и разобраться в сложившейся ситуации.