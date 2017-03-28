Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Вдова Вороненкова прокомментировала слова матери об убийстве
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Как воспитывать мальчика без отца: 13 важных правил
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Объявлен в международный розыск: РФ арестовывает Яценюка - СМИ
Порошенко сказал, на что он надеется в войне с РФ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
12Ливни затопили Перу
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
04:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Полуфабрикат за 150 млн рублей обнаружили в Советской Гавани

Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный ещё в 2014 году, до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

Самый восточный строительный полуфабрикат в России, стоимостью более 150 миллионов рублей, обнаружили активисты ОНФ в Советской Гавани. Физкультурно-оздоровительный комплекс, который местные жители ждали более 20 лет, был построен в 2014 году, но до сих пор не сдан в эксплуатацию, сообщили ИА AmurMedia в региональном исполкоме ОНФ в Хабаровском крае.

В 2012 году региональные власти объявили тендер на возведение комплекса. Деньги выделило правительство Хабаровского края, администрация района и федеральный центр. Всего на реализацию проекта власти запланировали потратить 158 млн рублей. В процессе аукционного торга, конкурс на строительство выиграла местная ООО СКФ «Рубин», предложившая самую конкурентную цену. По условиям контракта строительные работы должны были закончиться 31 декабря 2013 года. За неделю до истечения этого срока городская администрация заключила с подрядчиком допсоглашение, продлив срок реализации на один календарный год. В заново указанный срок строители также уложиться не смогли, в декабре 2014 года оздоровительный комплекс был готов только наполовину.

«Мы посетили Совгаванский физкультурно-оздоровительный комплекс прим. Это очень странное сооружение, которое я не могу никак оценить в 150 млн рублей, — рассказал эксперт Хабаровского регионального отделения ОНФ в сфере градостроительной политики и ЖКХ Игорь Ковалёв. — Удалось поговорить с местными жителями, сотрудниками учреждения, люди рассказывают, что, когда попытались наполнить бассейн водой, всплыли даже фрагменты дна. Для меня сложно представить, как может всплыть керамическая плитка, которой по всем стандартам должно быть вымощено дно чаши. Однако, осмотрев сам объект, я склонен верить подобным слухам, да и никакой плитки там и в помине нет. Складывается ощущение, что спортивный центр дешевле будет сегодня построить заново, чем исправлять многочисленные недочеты».

То, что ФОК не был достроен, районные власти не смутило. В конце декабря 2014 года состоялось торжественное открытие оздоровительного центра. Чиновники Советской Гавани в торжественной обстановке, под прицелом камер, перерезали красную ленточку и подписали акты сдачи-приемки так и невыполненных работ. Специалистов технического надзора, уполномоченных подписывать подобные документы, на мероприятие не пригласили. По факту, даже сейчас здание остается недостроенным. Нет вентиляционного оборудования, водомерного и теплового узлов, сантехники, отделки фасада и многого другого, что заложили в контракт заказчики. Денег на эти работы также нет. За минувшие с дня торжественного открытия два года по вышеописанным фактам несколько раз возбуждались уголовные дела, проводились проверки, однако никаких арестов за ними не последовало, а недостроенный ФОК сегодня — самый восточный строительный полуфабрикат в России.

Хабаровское региональное отделение ОНФ направило в адрес прокурора Хабаровского края, министра спорта и молодежной политики, а также руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ письма с просьбой провести проверку и разобраться в сложившейся ситуации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как уберечь ребенка от пагубного влияния «группы смерти», обсуждают читатели AmurMedia
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
France Football назвал самого высокооплачиваемого игрока мира
Россия вошла в тройку самых читающих стран мира
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь