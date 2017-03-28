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05:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Форум активных граждан «Сообщество» пройдет в Красноярске 29—30 марта

Первый день «Сообщества» начнется с Университета Общественной палаты.

Уже на этой неделе в СФО состоится форум «Сообщество», проводимый Общественной палатой России ежегодно в каждом федеральном округе. Красноярск впервые примет мероприятие, на площадке которого соберутся представители региональной власти, бизнеса, некоммерческие организации.

В рамках насыщенной двухдневной программы участников ждут образовательные мастер-классы, острые дискуссии и новый формат акселерации проектов.

На открытие форума выступит первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации Сергей Пономаренко. Он откроет форум и даст старт работе программы «Лыжи мечты» в Красноярске (программа реабилитации для людей с ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горнолыжным спортом).

Первый день «Сообщества» начнется с Университета Общественной палаты — серии образовательных блоков. Эксперты обещают 3-х часовой интенсив по социальному проектированию, коммуникационным методикам, интернет-маркетингу и работе с партнерами и спонсорами. Бизнесу и власти расскажут о том, как и зачем привлекать к своим проектам общественные организации и что означает термин «исполнители общественно полезных услуг».

Второй день — это дискуссионная программа для всех участников форума. На площадке по экологии обсудят варианты решения экологических проблем, остро стоящих в Сибири; поговорят об активно развивающемся волонтерстве и узнают, что означают недавние поправки в ФЗ «О НКО».

Завершающим мероприятием форума станет акселерация проектов. Это новый формат, при котором НКО презентуют социальные инициативы бизнесу.

Форум пройдет 29—30 марта в Конгресс-холле СФУ.

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