Форум активных граждан «Сообщество» пройдет в Красноярске 29—30 марта
Первый день «Сообщества» начнется с Университета Общественной палаты.
Первый день «Сообщества» начнется с Университета Общественной палаты.
Уже на этой неделе в СФО состоится форум «Сообщество», проводимый Общественной палатой России ежегодно в каждом федеральном округе. Красноярск впервые примет мероприятие, на площадке которого соберутся представители региональной власти, бизнеса, некоммерческие организации.
В рамках насыщенной двухдневной программы участников ждут образовательные
На открытие форума выступит первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации Сергей Пономаренко. Он откроет форум и даст старт работе программы «Лыжи мечты» в Красноярске (программа реабилитации для людей с ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья с помощью занятий горнолыжным спортом).
Первый день «Сообщества» начнется с Университета Общественной палаты — серии образовательных блоков. Эксперты обещают 3-х часовой интенсив по социальному проектированию, коммуникационным методикам,
Второй день — это дискуссионная программа для всех участников форума. На площадке по экологии обсудят варианты решения экологических проблем, остро стоящих в Сибири; поговорят об активно развивающемся волонтерстве и узнают, что означают недавние поправки в ФЗ «О НКО».
Завершающим мероприятием форума станет акселерация проектов. Это новый формат, при котором НКО презентуют социальные инициативы бизнесу.
Форум пройдет