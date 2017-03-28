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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Украина обвинила новосибирского генерала в командовании ополчением ДНР

Генерал-майор Алексей Завизьон, который в 2016 году возглавил 41-ю армию в Новосибирске, объявлен в розыск Генеральной прокуратурой Украины за «командование незаконного вооруженного формирования».

Украина обвинила новосибирского генерала в командовании ополчением ДНР, об этом сообщает «РБК».

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО Вооруженных сил России, расположенной в Новосибирской области, генерал-майора Алексея Завизьона.

Украинцы подозревают, что Завизьон выполнял «обязанности командующего 1-го армейского корпуса — незаконного вооруженного формирования, так называемого народного ополчения ДНР», говорится в сообщении на сайте ГПУ.

По данным прокуратуры, «с февраля по июль 2015 года» выполнял обязанности «по предварительному сговору» с «представителями власти и должностными лицами Вооруженных сил Российской Федерации».

Прокуратура Украины утверждает, что в результате его действий погибли не менее 3 тыс. и были ранены более 8 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований.

«Были временно оккупированы районы Донецкой и Луганской областей и нанесен значительный материальный ущерб государству Украина», — говорится в сообщении.

Алексей Завизьон возглавил 41-ю армию, расположенную в Новосибирской области, в начале 2016 года. Он сменил Хасана Калоева.

Генерал-майор родился в Эстонии, окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск и Академию генштаба. Служил в Забайкальском военном округе, участвовал во Второй чеченской войне, в 2001—2006 годах возглавлял штаб 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии, с 2006-го по 2009 год был командиром 201-й российской военной Гатчинской базы в Таджикистане. В январе 2014-го стал начштаба 41-й армии.

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