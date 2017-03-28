Украина обвинила новосибирского генерала в командовании ополчением ДНР, об этом сообщает «РБК».

Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск командующего 41-й общевойсковой армией ЦВО Вооруженных сил России, расположенной в Новосибирской области, генерал-майора Алексея Завизьона.

Украинцы подозревают, что Завизьон выполнял «обязанности командующего 1-го армейского корпуса — незаконного вооруженного формирования, так называемого народного ополчения ДНР», говорится в сообщении на сайте ГПУ.

По данным прокуратуры, «с февраля по июль 2015 года» выполнял обязанности «по предварительному сговору» с «представителями власти и должностными лицами Вооруженных сил Российской Федерации».

Прокуратура Украины утверждает, что в результате его действий погибли не менее 3 тыс. и были ранены более 8 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных формирований.

«Были временно оккупированы районы Донецкой и Луганской областей и нанесен значительный материальный ущерб государству Украина», — говорится в сообщении.

Алексей Завизьон возглавил 41-ю армию, расположенную в Новосибирской области, в начале 2016 года. Он сменил Хасана Калоева.