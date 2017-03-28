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05:39 (мск), источник: Интерфакс

Северная Корея провела очередное испытание ракетного двигателя

Тестируемый двигатель может использоваться в межконтинентальных баллистических ракетах, полагают военные.

Источник: Reuters

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Третье за последнее время испытание нового ракетного двигателя было проведено в КНДР в пятницу минувшей недели, сообщил американский телеканал CNN со ссылками на военные источники. Они отметили, что, по их оценкам, применяемая в новых двигателях технология свидетельствует, что они могут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР).

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Телеканал высказывает опасение, что северокорейские МБР могут угрожать материковой части США, однако эксперты пока не могут дать однозначного ответа, удалось ли Северной Корее в достаточной степени минимизировать ядерные заряды, чтобы их можно было использовать в боеголовках ракет.

В то же время, напоминает CNN, в понедельник США объявили о размещении на территории Южной Кореи новых истребителей-бомбардировщиков F-35B для защиты своих южнокорейских и японских союзников в условиях ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

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