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06:16 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отвечать должен не только Стеблевский, но и «Единая Россия» — хабаровский КПРФ

По мнению депутата Постникова, следствие должно разобраться, почему до сих пор не выполнен партийный проект.

Источник: Reuters

Хабаровск, 28 марта, AmurMedia.

После ареста главы хабаровского «Водоканала» Владимира Стеблевского стало очевидно, что отвечать за произошедшее должна и партия единороссов. Проект «Чистая вода» изначально был партийным для «Единой России», сообщил корр. ИА AmurMedia депутат краевой ЗакДумы от КПРФ Виктор Постников.

Ранее агентство сообщало, что 25 марта было арестовано руководство «Водоканала — глава предприятия Владимир Стеблевский, главный инженер Константин Домнин, а также предприниматель Сергей Макаров. На данный момент подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

По мнению коммуниста Виктора Постникова, отвечать перед законом должен не только Стеблевский, но и партия «Единая Россия».

— «Чистая вода» была партийным проектом единороссов. При этом вода из Тунгусского водозабора так и не поступила к нам в полном объеме. Теперь пусть следствие занимается этим, просто так никого не будут арестовывать. Вообще, вся эта ситуация — доказательство того, что коррупционная бацилла поразила все общество, — уверил Виктор Постников.

Кроме этого, парламентарий считает, что в современной России наказание за дела с коррупционной составляющей стало слишком мягким.

— Раньше за такое судили, сажали и расстреливали даже членов партии. Сейчас я, конечно, не призываю кого-то на кол сажать, но, по крайней мере, за хищения в особо крупных размерах нужно конфисковывать имущество, — подытожил Виктор Постников.

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