Красноярск исследуют на энергоэффективность
Красноярск стал первым российским мегаполисом, где будет реализовываться проект низкоуглеродного города.
Красноярск стал первым российским мегаполисом, где будет реализовываться проект низкоуглеродного города.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал соглашение с архитектурным бюро из Японии «Никкен Сэккей» о начале исследования краевого центра и реализации проекта низкоуглеродного города АТЭС, сообщили в
Напомним, в декабре 2016 года Красноярск стал победителем конкурса проекта «Низкоуглеродный город»
27 марта зарубежная делегация во главе с директором по исследованиям природных ресурсов и энергетики Агентства по природным ресурсам и энергетике (ANRE) министерства экономики, торговли и промышленности Японии Синдзи Исии прибыла в Красноярск для начала исследований в рамках проекта низкоуглеродного города.
«Снижение выбросов углерода и других загрязняющих веществ, создание более благоприятной окружающей среды Красноярска — это очень важная задача. Необходимо найти проектные решения, которые позволят поэтапно приблизиться к этой важной для всех красноярцев цели. Мы серьезно настроены работать в этом направлении. Рассчитываю, что исследования, которые будут проведены в рамках гранта, с участием наших японских партнеров — компании “Никкен Сэккей”, станут началом большой работы, но в любом деле всё начинается с первого шага», — сказал в начале встречи с японской делегацией Эдхам Акбулатов.
Исполнительный директор
«Проект в Красноярске имеет уникальное значение. Ранее объектами нашего внимания были города стран
В состав рабочей группы по исследованиям также вошли представители СФУ и строительной компании «Монолитхолдинг». В ходе встречи с мэром города было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. В результате реализации проекта Красноярск получит отчет о проведенном анализе с рекомендациями по внедрению низкоуглеродных технологий в краевом центре.