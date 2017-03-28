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06:38 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск исследуют на энергоэффективность

Красноярск стал первым российским мегаполисом, где будет реализовываться проект низкоуглеродного города.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов подписал соглашение с архитектурным бюро из Японии «Никкен Сэккей» о начале исследования краевого центра и реализации проекта низкоуглеродного города АТЭС, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в декабре 2016 года Красноярск стал победителем конкурса проекта «Низкоуглеродный город» Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области энергетики (АТЭС). Данный проект предусматривает применение низкоуглеродных технологий к внутренней материковой (удаленной от моря) территории с высокими потребностями в отоплении и кондиционировании. В результате конкурсного отбора, проведенного АТЭС, экспертом исследований в Красноярске стало архитектурное бюро «Никкен Сэккей» (Япония, Токио).

27 марта зарубежная делегация во главе с директором по исследованиям природных ресурсов и энергетики Агентства по природным ресурсам и энергетике (ANRE) министерства экономики, торговли и промышленности Японии Синдзи Исии прибыла в Красноярск для начала исследований в рамках проекта низкоуглеродного города.

«Снижение выбросов углерода и других загрязняющих веществ, создание более благоприятной окружающей среды Красноярска — это очень важная задача. Необходимо найти проектные решения, которые позволят поэтапно приблизиться к этой важной для всех красноярцев цели. Мы серьезно настроены работать в этом направлении. Рассчитываю, что исследования, которые будут проведены в рамках гранта, с участием наших японских партнеров — компании “Никкен Сэккей”, станут началом большой работы, но в любом деле всё начинается с первого шага», — сказал в начале встречи с японской делегацией Эдхам Акбулатов.

Исполнительный директор научно-исследовательского института «Никкен Сэккей» Синдзи Ямамура отметил, что Красноярск стал первым российским мегаполисом, где будет реализовываться проект низкоуглеродного города.

«Проект в Красноярске имеет уникальное значение. Ранее объектами нашего внимания были города стран Азиатско-Тихоокеанского региона с теплым климатом. А Красноярск — это город с холодным климатом, расположенный внутри материка. В ходе реализации проекта мы будем комплексно изучать работу ТЭЦ и котельных, возможности снижения выбросов углекислого газа. Для любого крупного города важно стабильное экологическое развитие. Город, который идет по этому пути, становится конкурентоспособным, что приносит ему и человеческие, и экономические ресурсы», — рассказал господин Синдзи Ямамура.

В состав рабочей группы по исследованиям также вошли представители СФУ и строительной компании «Монолитхолдинг». В ходе встречи с мэром города было подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве. В результате реализации проекта Красноярск получит отчет о проведенном анализе с рекомендациями по внедрению низкоуглеродных технологий в краевом центре.

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