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06:59 (мск), источник: Om1.ru

Шишова выпустили из колонии в Омске

Экс-гендиректор «Мостовика» вышел по УДО.

Сегодня, 28 марта, бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов вышел из колонии № 8 в Омске.

Как пояснили в региональном УФСИН, экс-глава строительной компании вышел по УДО.

Светлана Плотникова, руководитель пресс-службы УФСИН России по Омской области:

— Сегодня в восемь утра Олег Владимирович Шишов вышел из ворот колонии, так как получил право на условно-досрочное освобождение. Никаких неожиданностей, насколько мы в курсе, не произошло — это стандартная процедура для любого заключенного, выходящего на свободу.

Отметим, что приговор экс-гендиректору «Мостовика» вынесли в сентябре прошлого года. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при строительстве Западного обхода и пособничестве при хищениях на Приморском океанариуме.

До приговора Олег Шишов с ноября 2014 года провел в СИЗО Владивостока, Москвы и Омска.

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