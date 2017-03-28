Шишова выпустили из колонии в Омске

Сегодня, 28 марта, бывший гендиректор «Мостовика» Олег Шишов вышел из колонии № 8 в Омске.

Как пояснили в региональном УФСИН, экс-глава строительной компании вышел по УДО.

Светлана Плотникова, руководитель пресс-службы УФСИН России по Омской области:

— Сегодня в восемь утра Олег Владимирович Шишов вышел из ворот колонии, так как получил право на условно-досрочное освобождение. Никаких неожиданностей, насколько мы в курсе, не произошло — это стандартная процедура для любого заключенного, выходящего на свободу.

Отметим, что приговор экс-гендиректору «Мостовика» вынесли в сентябре прошлого года. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве при строительстве Западного обхода и пособничестве при хищениях на Приморском океанариуме.

До приговора Олег Шишов с ноября 2014 года провел в СИЗО Владивостока, Москвы и Омска.