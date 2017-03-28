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07:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Анатолий Локоть потерял позиции в национальном рейтинге мэров

Еще в декабре 2016 года мэр Новосибирска занимал 24-ю строчку, теперь же эксперты поставили его на 50-е место в общем рейтинге.

Анатолий Локоть потерял позиции в национальном рейтинге мэров, об этом свидетельствуют данные на сайте рейтинга.

При определении итогового места Локтя в рейтинге эксперты отметили серию массовых протестов в Новосибирске, которые начались из-за повышения тарифов на ЖКХ.

«На последнем митинге количество участников значительно превзошло расчёты организаторов, достигнув, по имеющимся сообщениям, двух с половиной тысяч человек. Городские власти и лично мэр являлись одной из главных мишеней этих выступлений. Эксперты считают, что Анатолий Локоть и местные коммунисты, лидером которых он является, совершили стратегическую ошибку в данном вопросе», — говорится в сообщении «Национального рейтинга».

Кроме того эксперты отметили, что информационный фон вокруг новосибирского градоначальника был в основном негативным. Среди знаковых событий отмечается недовольство горожан скорым появлением платной парковки, качество работы коммунальных служб при уборке снега.

«За время нахождения на своем посту мэру, по мнению экспертов, удалось полностью подчинить Горсовет. Это усилило его позиции среди элит, но не подняло его популярности среди населения и наблюдателей. Одобренное всеми без исключения экспертами решение мэра временно ограничить допуск большегрузного транспорта в город, не смогло компенсировать понесённых им имиджевых потерь», — отмечают эксперты.

Таким образом, Анатолий Локоть потерял 26 позиций в рейтинге — еще в декабре он находился на 24 позиции, теперь же лишь на 50-й.

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