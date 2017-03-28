Премьеры Молдовы и Украины обсудили проект строительства шести ГЭС на Днестре

«Мы уважаем наших соседей и ценим природу. Все решения по реализации этого проекта будут приниматься сообща и будет проведен анализ. На первом месте стоит экология», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман в рамках заседания ГУАМ. В нём принял участие и молдавский премьер Павел Филип.

По словам молдавского премьера Павла Филипа, проект рассмотрит молдо-украинская комиссия. В нём также задействуют и европейских экспертов. К такому соглашению чиновники пришли во время февральского визита главы молдавского кабмина на Украину.

«Думаю, в течение месяца будет готово совместное обращение в Европейскую комиссию, с просьбой помочь провести глубокий анализ и понять, какие могут быть последствия после строительства гидроэлектростанций на Днестре», — отметил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Против строительства шести ГЭС на Днестре ранее выступили молдавские экологические неправительственные организации. Они считают, что это может привести к загрязнению воды и снижению уровня реки.

Этот вопрос обсудили и в парламенте. Министр окружающей среды Валериу Мунтяну отметил, что за последние десять лет уровень воды в Днестре упал на 10%. По его словам, Украина использует до 80% водного ресурса реки.