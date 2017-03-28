Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Нейросеть «ВКонтакте» научили выявлять суицидальный контент
«Новая жизнь»: что иностранные СМИ написали о протестах в России
При строительстве моста в Крым найден уникальный артефакт (фото)
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
"Из грязи в князи": Ларина ответила Водонаевой на критику полных
"У меня ком в горле": Фадеев о горе Максаковой
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
9В мире зацвела сакура
14На восток США обрушилась снежная буря
9В тени стены
07:51 (мск), источник: Publika.md

Премьеры Молдовы и Украины обсудили проект строительства шести ГЭС на Днестре

При строительстве новых гидроэлектростанций на Днестре будут соблюдены все экологические нормы.

Источник: Publika.md

Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман в рамках заседания ГУАМ. В нём принял участие и молдавский премьер Павел Филип.

«Мы уважаем наших соседей и ценим природу. Все решения по реализации этого проекта будут приниматься сообща и будет проведен анализ. На первом месте стоит экология», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также
Украина и Молдова начали работу в рамках Дорожной карты

По словам молдавского премьера Павла Филипа, проект рассмотрит молдо-украинская комиссия. В нём также задействуют и европейских экспертов. К такому соглашению чиновники пришли во время февральского визита главы молдавского кабмина на Украину.

«Думаю, в течение месяца будет готово совместное обращение в Европейскую комиссию, с просьбой помочь провести глубокий анализ и понять, какие могут быть последствия после строительства гидроэлектростанций на Днестре», — отметил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Против строительства шести ГЭС на Днестре ранее выступили молдавские экологические неправительственные организации. Они считают, что это может привести к загрязнению воды и снижению уровня реки.

Этот вопрос обсудили и в парламенте. Министр окружающей среды Валериу Мунтяну отметил, что за последние десять лет уровень воды в Днестре упал на 10%. По его словам, Украина использует до 80% водного ресурса реки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп рассказал, кто принял решение по новым санкциям против РФ
КНДР провела еще одно испытание двигателя баллистической ракеты
Сбербанк договорился о продаже украинской «дочки»
Европейский союз открыл Грузии безвизовый режим
Госдума рассмотрит законопроект о ненормированном рабочем дне
Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией
На Австралию обрушился циклон «Дебби»
Спорт
Сборная России откроет стадион «Фишт» игрой с командой Бельгии Подопечные Станислава Черчесова во вторник проведут контрольный матч против пятой команды рейтинга ФИФА
Авто
Сгоревший дотла Lamborghini продают за 300 рублей За спортивный автомобиль, от которого в прямом смысле слова ничего не осталось, просят не более 5 долларов США
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса Голливуда Стало известно имя актрисы, которая может возглавить очередной рейтинг Forbes в этом году
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
Жительница Барнаула выносила здорового ребенка вне матки Врачи узнали о том, что плод развивается в брюшной полости, только накануне родов.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь