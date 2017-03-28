Премьеры Молдовы и Украины обсудили проект строительства шести ГЭС на Днестре
При строительстве новых гидроэлектростанций на Днестре будут соблюдены все экологические нормы.
При строительстве новых гидроэлектростанций на Днестре будут соблюдены все экологические нормы.
Об этом заявил украинский премьер Владимир Гройсман в рамках заседания ГУАМ. В нём принял участие и молдавский премьер Павел Филип.
«Мы уважаем наших соседей и ценим природу. Все решения по реализации этого проекта будут приниматься сообща и будет проведен анализ. На первом месте стоит экология», — сказал
По словам молдавского премьера Павла Филипа, проект рассмотрит
«Думаю, в течение месяца будет готово совместное обращение в Европейскую комиссию, с просьбой помочь провести глубокий анализ и понять, какие могут быть последствия после строительства гидроэлектростанций на Днестре», — отметил
Против строительства шести ГЭС на Днестре ранее выступили молдавские экологические неправительственные организации. Они считают, что это может привести к загрязнению воды и снижению уровня реки.
Этот вопрос обсудили и в парламенте. Министр окружающей среды Валериу Мунтяну отметил, что за последние десять лет уровень воды в Днестре упал на 10%. По его словам, Украина использует до 80% водного ресурса реки.