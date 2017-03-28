Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что комитет палаты представителей по разведке должен расследовать связи Хиллари Клинтон и ряда других представителей Демократической партии с Россией. Об этом республиканец сообщил на своей странице в Twitter.

«Почему комитет палаты представителей по разведке не расследует сделку Билла и Хиллари [Клинтонов], которая позволила значительной части Uranium уйти России, “перезагрузку” Хиллари, ее похвалу в адрес России или российскую компанию [Джона] Подесты», — написал Трамп.

При этом президент в очередной раз подчеркнул, что «история о связях Трампа с Россией — это ложь».