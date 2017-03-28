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07:39 (мск), источник: РБК

Трамп призвал расследовать связи Хиллари Клинтон с Россией

Дональд Трамп считает, что спецкомитет конгресса США по разведке должен расследовать связи его соперницы по президентской гонке Хиллари Клинтон с Россией.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что комитет палаты представителей по разведке должен расследовать связи Хиллари Клинтон и ряда других представителей Демократической партии с Россией. Об этом республиканец сообщил на своей странице в Twitter.

«Почему комитет палаты представителей по разведке не расследует сделку Билла и Хиллари [Клинтонов], которая позволила значительной части Uranium уйти России, “перезагрузку” Хиллари, ее похвалу в адрес России или российскую компанию [Джона] Подесты», — написал Трамп.

При этом президент в очередной раз подчеркнул, что «история о связях Трампа с Россией — это ложь».

Комментарии
12
дядя Коля
Вот , вот , а ещё Хилари Лаврову кнопку сувала , с перегрузкой , редиска !
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Александр Романский
Вы не поняли, он просто троллит бабушку (лохматит). Поддерживает иммидж "своего в доску парня")))
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Сергей Донцов
Трамп оказывается хороший стрелочник))))
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