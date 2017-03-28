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07:46 (мск), источник: Om1.ru

Стали известны фамилии первых претендентов в кресло мэра Омска

Возглавить город хотят общественник Исупов и сотрудник колонии № 6 Козловский.

Появились фамилии первых кандидатов в мэры Омска. По словам заместителя председателя комиссии по выборам градоначальника, председателя общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой, на сегодняшний день подали документы два претендента: экс-комендант космодрома «Восточный» Игорь Бруй, о котором Om1.ru сообщил первым.

— Только Игорь Бруй и Игорь Козловский дали согласие на обработку персональных данных, — заявила Герасимова.

Также заместитель председателя комиссии по выборам мэра Омска раскрыла, кто из кандидатов заявился первыми: это общественник Константин Исупов и Дмитрий Щапов, не известный в политических кругах. Они не предоставили весь пакет документов, в том числе, согласие на обработку персональных данных.

Отметим, что выборы градоначальника намечены на 19 апреля. Сейчас комиссия по выборам мэра Омска занимается приемом документов от кандидатов. В финале они должны будут представить два претендента, которых выберет Горсовет.

Комментарии
1
методист
Не , а зачем вообще громкогласные выборы , ведь всяко-разно утверждение победителя будет только с согласия Москвы. При не удаче назначат перевыборы .
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