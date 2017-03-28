Стали известны фамилии первых претендентов в кресло мэра Омска

Появились фамилии первых кандидатов в мэры Омска. По словам заместителя председателя комиссии по выборам градоначальника, председателя общественной палаты Омской области Лидии Герасимовой, на сегодняшний день подали документы два претендента: экс-комендант космодрома «Восточный» Игорь Бруй, о котором Om1.ru сообщил первым.

— Только Игорь Бруй и Игорь Козловский дали согласие на обработку персональных данных, — заявила Герасимова.

Также заместитель председателя комиссии по выборам мэра Омска раскрыла, кто из кандидатов заявился первыми: это общественник Константин Исупов и Дмитрий Щапов, не известный в политических кругах. Они не предоставили весь пакет документов, в том числе, согласие на обработку персональных данных.

Отметим, что выборы градоначальника намечены на 19 апреля. Сейчас комиссия по выборам мэра Омска занимается приемом документов от кандидатов. В финале они должны будут представить два претендента, которых выберет Горсовет.