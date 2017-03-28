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07:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов о жалобах: Мужчины стали женоподобными

Глава города раскритиковал прессу и уфимцев.

Оперативное совещание в мэрии во вторник утром, 28 марта, началось с упреков в адрес журналистов и пользователей соцсетей. Сити-менеджер раскритиковал прессу за формулировки в заголовках.

Блогеров и пользователей соцсетей мэр призвал воздержаться от паники.

— Делаем скандалы на пустом месте. Мужики стали женоподобными. В каждом городе происходят инциденты, от этого никуда не деться. Не надо делать сенсаций, — призвал глава мэрии. — На прошлой неделе снова бабушки с топорами по городу бегали, правда, со скоростью Усэйна Болта. Ещё раз обращаюсь ко всем — проверяйте информацию, — добавил мэр.

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