Ирек Ялалов о жалобах: Мужчины стали женоподобными
Глава города раскритиковал прессу и уфимцев.
Глава города раскритиковал прессу и уфимцев.
Оперативное совещание в мэрии во вторник утром, 28 марта, началось с упреков в адрес журналистов и пользователей соцсетей.
Блогеров и пользователей соцсетей мэр призвал воздержаться от паники.
— Делаем скандалы на пустом месте. Мужики стали женоподобными. В каждом городе происходят инциденты, от этого никуда не деться. Не надо делать сенсаций, — призвал глава мэрии. — На прошлой неделе снова бабушки с топорами по городу бегали, правда, со скоростью Усэйна Болта. Ещё раз обращаюсь ко всем — проверяйте информацию, — добавил мэр.