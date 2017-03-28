Казахстан продолжает вести торговлю в ЕАЭС себе в убыток

Казахстанские производители продолжают снижать цены на свою продукцию для партнеров из стран ЕАЭС, однако эти меры не помогают восстановить рост экспорта. В январе-декабре 2016 года цены готовых товаров, экспортируемых в страны ЕАЭС, были на 1% ниже уровня 2015 года, сырья — на 8% ниже, выросла лишь стоимость полуфабрикатов — на 2,8%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

При этом цены импортных поступлений из стран ЕАЭС в Казахстан выросли по всем категориям: стоимость сырья за год выросла на 14,7%, на полуфабрикаты — на 9,5%, на готовые товары — на 14%. Снижению стоимости экспорта казахстанских товаров способствовал комфортный уровень валютного курса тенге, находящийся в условиях свободно-плавающего режима. На конец 2016 года индекс реального обменного курса тенге по отношению к доллару США составлял 59,8%, по отношению к российскому рублю — 89,9%. На уровнях перепроданности тенге держится на протяжении последних двух лет, инициаторы ослабления нацвалюты считали, что девальвация тенге даст казахстанским производителям опору для противостояния дешевому импорту (особенно из России), снизив стоимость производства, и повысит конкурентоспособность казахстанских товаров на внешних рынках. Однако, статистика торговли свидетельствует, что данная стратегия не оправдала свои ожидания.

За 2016 год Казахстан экспортировал в страны ЕАЭС товаров и продукции на сумму $3,9 миллиардов, что на 23,5% ниже уровня 2015 года. Поступления импорта в РК, правда, также сократились — на 13,7% до $9,7 миллиардов, однако импорт ЕАЭС по-прежнему превышает объемы экспорта.