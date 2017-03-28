Казахстан продолжает вести торговлю в ЕАЭС себе в убыток
Несмотря на снижение цен производителями, экспорт РК в страны содружества за год упал на 23,5%
Несмотря на снижение цен производителями, экспорт РК в страны содружества за год упал на 23,5%
Казахстанские производители продолжают снижать цены на свою продукцию для партнеров из стран ЕАЭС, однако эти меры не помогают восстановить рост экспорта. В
При этом цены импортных поступлений из стран ЕАЭС в Казахстан выросли по всем категориям: стоимость сырья за год выросла на 14,7%, на полуфабрикаты — на 9,5%, на готовые товары — на 14%. Снижению стоимости экспорта казахстанских товаров способствовал комфортный уровень валютного курса тенге, находящийся в условиях
За 2016 год Казахстан экспортировал в страны ЕАЭС товаров и продукции на сумму $3,9 миллиардов, что на 23,5% ниже уровня 2015 года. Поступления импорта в РК, правда, также сократились — на 13,7% до $9,7 миллиардов, однако импорт ЕАЭС
В настоящее время правительство РК реализует в стране план Третьей модернизации. Одна из задач данного плана — индустриализация с упором на развитие конкурентоспособных экспортных производств в приоритетных отраслях. К 2025 году правительство РК должно увеличить объем несырьевого экспорта в два раза. Для решения этой задачи при правительстве создается Совет по экспортной политике, в который должны войти представители