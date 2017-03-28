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08:11 (мск), источник: Nakanune.ru

Советник губернатора: Попытки перенести RAE принимались давно, еще при Росселе

На днях глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о решении перенести выставку Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот».

Источник: Nakanune.ru

Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходит в Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» с 1999 года, входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружения. Проходит она раз в два года, последняя в 2015 году приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран.

Уже были запланированы даты проведения выставки в очередной раз — осенью 2017 г., однако Мантуров заявил о переносе.

«Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», — цитирует его ТАСС.

Это заявление прокомментировал Накануне.RU советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда:

«Деталей я не знаю, но я слышал заявления министра. Хочу сказать, что попытки принимались очень давно, еще при губернаторе Эдуарде Росселе. Потому что под Москвой построили хорошую альтернативу Нижнему Тагилу — на порядок лучше, особенно что касается инфраструктуры, размеров и так далее. Москвичи и особенно Министерство обороны очень активно лоббировали именно Подмосковье. Вложили туда колоссальные деньги. Поэтому я не исключаю, что такая попытка предпринята в очередной раз и, рано или поздно, это решение будет все-таки принято, если еще не принято, конечно. Мероприятие масштабное, безусловно: десятки зарубежных стран, приезжали президенты, премьер-министры, министры — я не готов подсчитывать экономическую выгоду, но это престиж в первую очередь. Хотя, конечно, судя по всему, Нижний Тагил уступает по инфраструктуре, географии. Трудно судить, потому что эти решения принимаются на федеральном, самом высоком уровне».

Екатерина Третьякова.

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