Советник губернатора: Попытки перенести RAE принимались давно, еще при Росселе
На днях глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о решении перенести выставку Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот».
На днях глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о решении перенести выставку Russian Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковный парк «Патриот».
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходит в Нижнем Тагиле на базе полигона «Старатель» с 1999 года, входит в десятку крупнейших мировых выставок вооружения. Проходит она раз в два года, последняя в 2015 году приняла свыше 250 российских и зарубежных компаний, в том числе делегации из 65 стран.
Уже были запланированы даты проведения выставки в очередной раз — осенью 2017 г., однако Мантуров заявил о переносе.
«Мы не хотим потерять таким образом бренд, но площадок не должно быть много, мы не должны тратить бюджетные и небюджетные ресурсы», — цитирует его ТАСС.
Это заявление прокомментировал Накануне.RU советник губернатора Свердловской области Анатолий Гайда:
«Деталей я не знаю, но я слышал заявления министра. Хочу сказать, что попытки принимались очень давно, еще при губернаторе Эдуарде Росселе. Потому что под Москвой построили хорошую альтернативу Нижнему Тагилу — на порядок лучше, особенно что касается инфраструктуры, размеров и так далее. Москвичи и особенно Министерство обороны очень активно лоббировали именно Подмосковье. Вложили туда колоссальные деньги. Поэтому я не исключаю, что такая попытка предпринята в очередной раз и, рано или поздно, это решение будет
Екатерина Третьякова.