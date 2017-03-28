Заместителя главы администрации свердловского города оштрафовали за непредоставление муниципальной услуги

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, установлено, что 24 ноября прошлого года к специалисту жилищного отдела администрации Режевского городского округа обратилась местная жительница с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда. Специалист жилищного отдела не зарегистрировала заявление и не передала его главе администрации по причине отсутствия у заявителя полного пакета документов, в связи с чем муниципальная услуга заявителю не предоставлена. Однако отсутствие полного пакета документов не может быть причиной для отказа в приеме заявления.

«По результатам проверки Режевская городская прокуратура в отношении заместителя главы Режевского городского округа Елены Матвеевой, как лица, осуществляющего контроль за соблюдением административного регламента, возбудила административное дело «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.

Мировой судья судебного участка № 1 Режевского судебного района постановил оштрафовать заместителя главы муниципалитета на одну тыс. руб.