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08:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Заместителя главы администрации свердловского города оштрафовали за непредоставление муниципальной услуги

Режевская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства при предоставлении муниципальных услуг в администрации Режевского городского округа. Поводом для проверки стало обращение гражданина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, установлено, что 24 ноября прошлого года к специалисту жилищного отдела администрации Режевского городского округа обратилась местная жительница с заявлением о предоставлении жилого помещения маневренного фонда. Специалист жилищного отдела не зарегистрировала заявление и не передала его главе администрации по причине отсутствия у заявителя полного пакета документов, в связи с чем муниципальная услуга заявителю не предоставлена. Однако отсутствие полного пакета документов не может быть причиной для отказа в приеме заявления.

«По результатам проверки Режевская городская прокуратура в отношении заместителя главы Режевского городского округа Елены Матвеевой, как лица, осуществляющего контроль за соблюдением административного регламента, возбудила административное дело «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», — сообщили в пресс-службе.

Мировой судья судебного участка № 1 Режевского судебного района постановил оштрафовать заместителя главы муниципалитета на одну тыс. руб.

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