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08:02 (мск), источник: 112.ua

Семерак заявил, что Украина начинает страдать от нехватки воды

По словам министра, в Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса.

Источник: 112.ua

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Украина начинает страдать от нехватки воды. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

Министр отметил, что в Украине на протяжении последних лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта.

«В Украине не осталось ни одного озера или реки, где качество воды было бы на уровне первого класса. Так, прошлым летом я каждое утро просыпался и с ужасом просматривал новости, не начался ли мор рыбы еще в какой-то реке», — сказал он.

По его словам, за такое халатное отношение к природным ресурсам ни одно предприятие в Украине не понесло наказания. По мнению Семерака, это связано со слабым законодательством.

«Совместно с Генпрокуратурой Минэкологии наработали изменения именно к уголовному законодательству, которые предусматривают повышенную ответственность за ущерб природе. Однако в декабре прошлого года парламент в очень быстром режиме принимает закон, который запрещает в 2017 году любые проверки, в том числе и экологические. Следовательно, в настоящее время Министерство природы фактически оказалось под мораторием на проведение проверок», — разъяснил он.

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