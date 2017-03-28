Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил, что Украина начинает страдать от нехватки воды. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK.

Министр отметил, что в Украине на протяжении последних лет уровень наполнения рек остается на отметке 20% от требуемого стандарта.