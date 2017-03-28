Сагинтаев о ежегодном дефиците топлива: Нельзя это так оставлять

«Последние два дня мы работаем над этим вопросом. Вчера с компанией “Актобемунайгаз” мы получили 800 тонн газа. Учреждения, продающие газ, не продают имеющийся газ. Мы поручили прокуратуре, а также бюро. В настоящее время принимаются соответствующие меры. С сегодняшнего дня по нашей области, я думаю, не будет никаких проблем», — заявил аким Актюбинской области в ходе заседания правительства.

Как рассказал Канат Бозумбаев, в Актюбинской области имеются четыре аккредитованные газоснабжающие компании.

«Министерством в области выделяется 5 200 тонн жидкого газа. Весь объем приобретается данными компаниями и продается в области. В марте свыше 5 тысяч тонн газа ими было закуплено, но надо проверить, куда они его дели. Поэтому я направил двух должностных лиц в Актюбинскую область сегодня», — отметил министр энергетики.

Глава кабинета министров Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что подобные проблемы в стране возникают ежегодно.

«Данный вопрос возник не только в этом году, он возникает ежегодно: либо у нас газа не хватает, либо бензина. Все это надо планировать — кто покупает газ и бензин, в каком количестве, куда направляется. Надо предварительную работу по этому вопросу проводить совместно с акиматами. Если, как говорит аким, предварительные запасы газа не продаются в области, а продаются на другую сторону, то надо предпринять необходимые меры. Нельзя это так оставлять и принимать меры после», — резюмировал Сагинтаев.

Ранее сообщалось, что в Актобе водители вынуждены простаивать в длинных очередях, чтобы заправиться газом. В местном управлении энергетики высказали предположение, что дефицит мог быть создан искусственно.

Аналогичный газовый кризис происходил в Актобе летом прошлого года. Тогда газ также исчез на большинстве заправочных станций. Последовавший ажиотаж вокруг топлива в октябре 2016 года вызвал подорожание газа до 45 тенге.