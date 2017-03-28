Участников и организаторов антикоррупционного митинга будут судить в Хабаровске

Сегодня в Хабаровске суд рассмотрит административные дела шести участников митинга против коррупции. Четверым из них грозит ответственность по статье КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Молодых людей доставят в здание суда из спецприемника, где они находились с момента задержания. Двоим организаторам мероприятия вменяют другой проступок — нарушение установленного порядка проведения митинга. Всего, по данным соорганизатора мероприятия Алексея Ворсина, перед судом предстанет около двух десятков жителей Хабаровска, имеющих отношение к этой акции протеста, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что антикоррупционный митинг прошел в центре Хабаровска 26 марта. Во время акции полиция задержала 12 человек.

«Сегодня состоится рассмотрение административных дел по четырем людям, которые провели двое суток в спецприемнике. По нашим данным, они обвиняются по статье 19.3 КоАП РФ “Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции”. Еще двое — организаторы мероприятия — проходят по статье 20.2 “Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”», — рассказал соорганизатор мероприятия Алексей Ворсин.

По данным Алексея Ворсина, кроме упомянутых, судить еще будут 10−15 человек. Всем им вменяется нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (статья 20.2 КоАП, части 1 и 2). Накануне одного из активистов оправдали — факт его участия в митинге доказать не удалось.

Ворсин добавил, что сейчас организаторы митинга готовятся и к другому судебному разбирательству. Они считают, что администрация краевого центра неправомерно отказала активистам в согласовании площадки для уличного протеста. Если суд встанет на их сторону, то большинству протестовавших (а именно тем, кто проходит по статье 20.2 КоАП о незаконных митингах) удастся избежать ответственности.

«Мы провели все процедуры по согласованию, подали все необходимые документы в администрацию города, но нам не согласовали ни одну из шести площадок, не предложили альтернативное время. Ответили бюрократическим языком — “не рекомендуем”. По факту это ведь отказ. Чиновники администрации понимают, что если бы была формулировка “отказать”, то по закону за это могла грозить административная и уголовная ответственность, поэтому спасли себя таким образом», — считает Ворсин.