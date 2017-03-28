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08:26 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Куйвашев проводит большое совещание с главами свердловских муниципалитетов

Сегодня, 28 марта, губернатор Евгений Куйвашев проводит большое совещание с главами муниципальных образований Свердловской области, формат которого в этом году претерпит значительные изменения.

Глава региона обсудит с руководителями муниципалитетов вопросы развития территорий через призму реализации федеральных приоритетных направлений стратегического развития страны — в рамках совещания состоится первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, ранее повестка таких совещаний строилась на основе приоритетных национальных проектов, результаты реализации которых Куйвашев ежеквартально обсуждал с руководителями муниципалитетов. Свердловская область накопила хороший опыт реализации ПНП и «майских указов» президента России, что позволило добиться существенных успехов в развитии экономики и социальной сферы, повышении продолжительности и качества жизни людей, решении демографических проблем. Сегодня перед региональными и муниципальными властями стоит новая задача: реализовать приоритетные стратегические проекты, утвержденные Советом при президенте РФ. При этом, уверен Евгений Куйвашев, важно опираться на уже имеющийся опыт, обеспечивать преемственность и последовательность государственной политики.

По мнению главы региона, именно стратегические проекты должны стать теми инструментами, которые помогут добиться качественного рывка в развитии региона. Ранее Евгений Куйвашев дал поручения по проведению подготовительной работы, корректировке долгосрочной стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года. В настоящее время идет формирование проектных офисов. Сегодня совету под руководством губернатора предстоит утвердить первые паспорта проектов.

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