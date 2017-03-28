Евгений Куйвашев проводит большое совещание с главами свердловских муниципалитетов

Глава региона обсудит с руководителями муниципалитетов вопросы развития территорий через призму реализации федеральных приоритетных направлений стратегического развития страны — в рамках совещания состоится первое заседание совета при губернаторе по приоритетным стратегическим проектам Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, ранее повестка таких совещаний строилась на основе приоритетных национальных проектов, результаты реализации которых Куйвашев ежеквартально обсуждал с руководителями муниципалитетов. Свердловская область накопила хороший опыт реализации ПНП и «майских указов» президента России, что позволило добиться существенных успехов в развитии экономики и социальной сферы, повышении продолжительности и качества жизни людей, решении демографических проблем. Сегодня перед региональными и муниципальными властями стоит новая задача: реализовать приоритетные стратегические проекты, утвержденные Советом при президенте РФ. При этом, уверен Евгений Куйвашев, важно опираться на уже имеющийся опыт, обеспечивать преемственность и последовательность государственной политики.