Киев направил ноту в Минск в связи с задержанием еще одного украинца

Ранее СМИ сообщили, что в результате несанкционированной акции «День Воли» 25 марта был задержан еще один гражданин Украины. В украинском посольстве в Минске подтвердили эту информацию. Сообщалось, что суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Накануне вечером украинские дипломаты заявили, что гражданин находится в центре изоляции правонарушителей в Минске. По словам, начальника консульского управления обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, Киев направил ноту своим белорусским коллегам с целью получения полной и объективной информации относительно причин и обстоятельств задержания украинских граждан.

Вместе с тем, как ранее сообщал Sputnik, в результате несанкционированной акции была задержана гражданка Украины. В понедельник, 26 марта, суд назначил ей сутки административного ареста. Но поскольку женщина уже отбыла 24 часа под стражей, ее освободили в зале суда.